Высота прямоугольного треугольника, проведённая из вершины правого угла, делит г??потенузу на отрезки, один из которых 25 см, а другой 9 см. Найдите стороны данного треугольника и площадь
Математика
Высота прямоугольного треугольника, проведённая из вершины правого угла, делит г??потенузу на отрезки, один из которых 25 см, а другой 9 см. Найдите стороны данного треугольника и площадь
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