Высота равностороннего треугольника равна 10. Найдите его площадь деленную на кор??нь из 3 деленную на 3 сроооочно

Геометрия

Высота равностороннего треугольника равна 10. Найдите его площадь деленную на кор??нь из 3 деленную на 3 сроооочно

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