Высота столба 10 м. улитка ползёт по нему и поднимается за день на 4 м, а за ночь отпу??кается на 2 м. за сколько дней улитка доползет до вершины столба?

Математика

Высота столба 10 м. улитка ползёт по нему и поднимается за день на 4 м, а за ночь отпу??кается на 2 м. за сколько дней улитка доползет до вершины столба?

Автор: Гость