Высота столба 10 м. улитка ползёт по нему и поднимается за день на 4 м, а за ночь отпу??кается на 2 м. за сколько дней улитка доползет до вершины столба?

Математика
Высота столба 10 м. улитка ползёт по нему и поднимается за день на 4 м, а за ночь отпу??кается на 2 м. за сколько дней улитка доползет до вершины столба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-4=2. ползет в верх 10:2=5дней ответ 5дней
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