Высота треугольника равна 12 см и делит среднюю линию перпендикулярную ей на отрезки 4,5 см и 2,5 см. Найдите периметр треугольника

Математика

Высота треугольника равна 12 см и делит среднюю линию перпендикулярную ей на отрезки 4,5 см и 2,5 см. Найдите периметр треугольника

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