Высота треугольника равна 12 см и делит среднюю линию перпендикулярную ей на отрезки 4,5 см и 2,5 см. Найдите периметр треугольника
Математика
Высота треугольника равна 12 см и делит среднюю линию перпендикулярную ей на отрезки 4,5 см и 2,5 см. Найдите периметр треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в приложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Українська мова
Русский язык
Какие слова в предложенииМаша считается лучшей ученицей среди всех, кто когда-либо учился в нашей школе имеют кроме непостоянных признаков рода и ч...
География
5. Какие горы в Евразии соединили платформы между собой в единое целое? Какой возраст имеют горы Евразии? В какую эпоху складчатости они образовали...