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высота ВН ромба ABCD делит его сторону AD на отрезки АН=24 и HD=2. Найдите площади ромба
высота ВН ромба ABCD делит его сторону AD на отрезки АН=24 и HD=2. Найдите площади ромба
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