высота ВН ромба ABCD делит его сторону AD на отрезки АН=24 и HD=2. Найдите площади ромба

высота ВН ромба ABCD делит его сторону AD на отрезки АН=24 и HD=2. Найдите площади ромба

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