Высоты AE и CD в треугольнике ABC пересекаются в точке H. Найдите это высоты, если AH=8 CH=4. помогите, пожалуйста. Подсознательно понимаю, что через подобие треугольников, но ррешить не могу. спасибо
Высоты AE и CD в треугольнике ABC пересекаются в точке H. Найдите это высоты, если AH=8 CH=4. помогите, пожалуйста. Подсознательно понимаю, что через подобие треугольников, но ррешить не могу. спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У остроугольного треугольника высоты отсекают подобные треугольники, т.е. AHD подобен CHE, а значит AH/CH = HD/HE. т.е. HD относится к HE как 2 к 1. Данных не хватает чтоб решить до конца