Высоты параллелограмма равны 26 см и 40 см.Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей параллелограмма до одной из его больших сторон

В параллелограмме диагонали точкой пересечения делятся пополам, значит расстояние от точки пересечения до стороны равно половине высоты. до большей стороны будет половина меньшей высоты, или 26/2=13