Высоты треугольника ABC, проведённый из вершин А и С пересекаются в точке М. Найдите угол АМС, если угол А= 70˚, угол С=80˚

Геометрия

Высоты треугольника ABC, проведённый из вершин А и С пересекаются в точке М. Найдите угол АМС, если угол А= 70˚, угол С=80˚

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