Высоты треугольника ABC, проведённый из вершин А и С пересекаются в точке М. Найдите угол АМС, если угол А= 70˚, угол С=80˚
Геометрия
Высоты треугольника ABC, проведённый из вершин А и С пересекаются в точке М. Найдите угол АМС, если угол А= 70˚, угол С=80˚
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано ∠А = 70° ∠С = 80° Наити ∠АМС Рассмотрим тр-к АСС1 ∠А = 70° ( по условию) ∠С₁= 90°( т.к СС₁ высота ∠АСС₁ =180⁰-90-⁰70° = 20° ( по сумме углов Рассмотрим треугольник АСА₁ ∠С = 80° (по условию) ∠А₁= 90° ( тк АА₁ высота ∠А₁АС =180° - 80° -90°=10⁰ Рассмотрим ΔАМС: т.к. сумма внутренних углов треугольника равна 180°, то∠АМС = 180° - (∠А₁АС + ∠АСС₁ ) = 180° -10⁰-20⁰ = 150°
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