Вытащить. указать время, род, число глаголов

Русский язык
Вытащить. указать время, род, число глаголов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вытащить буд.время,мужской род,единственное число.всё)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пропорцию: а) 27/x=3/4; б) 12:5=20:x
Ответить
Русский язык
Написать об одном из героев из сказки царевна лягушка
Ответить
Литература
Что отличает реплики Ягненка? Верит ли он в возможность доказать свою правоту?
Ответить
Литература
План сказки Елена Премудрая. Описание сказки
Ответить
Математика
Петя считает пальцы на левой руке от большого пальца до мизинца и обратно от мизинца до большого. Каждый следующий счет приходится на другой палец....
Ответить
Литература
Басня крылова чтобы быстро училась
Ответить
Геометрия
Периметр паралелограмма дорінює 40 см. Різниця двох його кутів дорівнює 120 градусів, а різниця двох його сторін 2 см. Знайти площу паралелограма. ...
Ответить
Математика
Ребро куба равно 6 см. Найдите площадь поверхности куба
Ответить
Математика
Найдите основание трапеции, если она относится как 5:9, а средняя линия равна 14
Ответить
Математика
Помогите с задачей: В библиотеке выдали книги 6,7 и 8 классам, 6 классу раздали 1,5 раза больше книг, чем 7 классу и на 40 книг больше чем 8 классу...
Ответить