Вытащить. указать время, род, число глаголов
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Вытащить. указать время, род, число глаголов
Ответ(ы):
Гость:
Вытащить буд.время,мужской род,единственное число.всё)
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