Выведите формулы кислотных оксидов из формул следующих кислот: HNO2, H2MNO4, H3PO4, H4Sb2O7, HNO3, H3BO3. (Только, пожалуйста, С РЕШЕНИЕМ!)

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Кислотные оксиды - ангидриды кислот. То есть от каждой кислоты надо "отнять" воду. Пишем гипотетические реакции разложения, чтобы справа образовывалась вода: 1) HNO2 = ... + H2O 2HNO2 = N2O3 + H2O 2) H2MnO4 = ... + H2O H2MnO4 = MnO3 + H2O 3) H3PO4 = ... + H2O 2H3PO4 = P2O5 + 3H2O 4) H4Sb2O7 = ... + H2O H4Sb2O7 = Sb2O5 + 2H2O 5) HNO3 = ... + H2O 2HNO3 = N2O5 + H2O 6) H3BO3 = ... + H2O 2H3BO3 = B2O3 + 3H2O Как видите, при отщеплении воды из соединения должен уйти весь водород (ну и часть кислорода). Значит, именно под водород мы и подстраиваемся. Если водорода четное количество, то молекул воды будет в два раза меньше (не забудьте вычесть из соединения необходимый для образований этих молекул кислород). Если же нечетное количество, просто берем две молекулы кислоты. Главное не забывать, что есть многоосновные кислоты).