Выведите молекулярную формулу вещества, если массовые доли (%) C-54,55%, H-9,09%, O-36,36%. Отн??сительная плотность по водороду равна 22
Химия
Выведите молекулярную формулу вещества, если массовые доли (%) C-54,55%, H-9,09%, O-36,36%. Отн??сительная плотность по водороду равна 22
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Гость:
Вот тебе задача на подобе, просто мне лень писать
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