Вывести общий множитель за скобки. Помогите решить. 1) 5с-10 2) 8а^2 + 3a -2a^3 3) p^2 * y^2 + py^3 4) 7x^2 * y^3 - 21x^3 *y^3 5) a(a+2) - 4(a+2)
Алгебра
Вывести общий множитель за скобки. Помогите решить. 1) 5с-10 2) 8а^2 + 3a -2a^3 3) p^2 * y^2 + py^3 4) 7x^2 * y^3 - 21x^3 *y^3 5) a(a+2) - 4(a+2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5(с-2). 2) а( 8а+3-2а^2) 3)ру^2(р+у). 4)7х^2·у^3(1-3х) 5)(а+2)(а-4).
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