Вывести сумму двухзначных чисел в которых есть цифра 6

Var a, b, sum: integer; readln(a); readlb(b); if ((a div 10 = 6) or (a mod 10 = 6)) and ((b div 10 = 6) or (b mod 10 = 6)) and ((a < 100) and (a > 9) and (b > 9) and (b < 100)) then sum := a + b; else writeln("в числах нет 6 или они не двузначные"); writeln(sum); кажется должно быть понятно(это на паскале, но я его не помню и может быть ошибка где-нибудь. а так просто объяснение: вводим с клавиатуры 2 числа, заводим переменную для суммы проверяем есть ли в числах цифра 6 и не двузначное ли оно если все ок, то считаем и выводим сумму