Вывод к рассказу гоголя вий зарание спосибо

Вывод к рассказу гоголя вий зарание спосибо

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Я думаю этот рассказ про суеверных людей верующих в нечисть этот рассказ гласит про храбрость главного героя
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