Выясните какая из двух точек находиться на числовой прямой левее а какая правее если эти точки соответствуют числам: 1)1,454545.. и 1,455454 2) 0 и 1,56673 3) -12,0003.. и -12,0002 4) 13,24.. и 13,00
Выясните какая из двух точек находиться на числовой прямой левее а какая правее если эти точки соответствуют числам: 1)1,454545.. и 1,455454 2) 0 и 1,56673 3) -12,0003.. и -12,0002 4) 13,24.. и 13,00
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 1,454545 левее чем 1,455454 2) 0 левее чем 1,56673 3) -12,0003.. левее чем -12,0002 4) 13,00 левее чем 13.24...