Взять себя в руки-овладеть собой, успокоиться.В двух словах-кратко, просто.Во весь дух-очень быстро.Ни свет ни заря-очень рано, до рассвета. С какими глаголами можно сочетать выделенные выражения?
Русский язык
Взять себя в руки-овладеть собой, успокоиться.В двух словах-кратко, просто.Во весь дух-очень быстро.Ни свет ни заря-очень рано, до рассвета. С какими глаголами можно сочетать выделенные выражения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взять себя в руки- овладеть собой в двух словах- кратко просто во весь дух-очень быстро ни свет ни заря- очень рано
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