Взрослые помогите что первое решаеться 48-31+3 х 7=
Математика
Взрослые помогите что первое решаеться 48-31+3 х 7=
Ответ(ы):
Гость:
48-31+3*7=17+21=38. решение ответа понял?
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