Взволнованно какая часть речи?
Литература
Взволнованно какая часть речи?
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Наречие, отвечает на вопрос как?
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