Взяли 1 000 000 под 10% годовых, погашаете по 50 000 ежемесячно, сколько времени платить
Информатика
Взяли 1 000 000 под 10% годовых, погашаете по 50 000 ежемесячно, сколько времени платить
Ответ(ы):
Гость:
Всю жизнь кредит это кабала
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