What did your partner do last weekend?Ask questions using the phrases:watch TV,Listen to music,cook dinner,tidy your room,play football,visit your grandparents,rent a DVD,surf the Net
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What did your partner do last weekend?Ask questions using the phrases:watch TV,Listen to music,cook dinner,tidy your room,play football,visit your grandparents,rent a DVD,surf the Net
Ответ(ы):
Гость:
What did your partner do last weekend? My parents watched TV,Listened to music,cooked dinner,tidied my room,played football,visited our grandparents,rented a DVD,surfed the Net last weekend Можешь выбрать все что угодно из данного перечня (то есть то, чем именно занимались твои родители) глаголы в паст симпл я тебе уже поставила
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