Write out all the adjectives in the genitive, the genitive in the dative переведите пожалуйста буду очень рад :)
Английский язык
Write out all the adjectives in the genitive, the genitive in the dative переведите пожалуйста буду очень рад :)
Ответ(ы):
Гость:
Написать все прилагательные в родительном падеже, генитив в дательном я наполовину англичанка и наполовину француженка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Русский язык
Весна принесла много бед жителям леса.Снег быстро растаял .Реки затопили берега .Однажды рыбак пробирался на лодке сквозь торчалищие из воды кусты....