Write out all the adjectives in the genitive, the genitive in the dative переведите пожалуйста буду очень рад :)

Английский язык
Write out all the adjectives in the genitive, the genitive in the dative переведите пожалуйста буду очень рад :)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Написать все прилагательные в родительном падеже, генитив в дательном  я наполовину англичанка и наполовину француженка
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