Write the sentences using the full form of the verbs. 1. He's got a book. He has got a book. 2. I'm a girl. ............ . 3. We're griends. ............. . 4. They've got the stars. .............. . 5. There's a book on the ta...
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Write the sentences using the full form of the verbs. 1. He's got a book. He has got a book. 2. I'm a girl. ............ . 3. We're griends. ............. . 4. They've got the stars. .............. . 5. There's a book on the table.
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