(x-2) (5+x)/ x+7дробью lt;0

(x-2) (5+x)/ x+7дробью lt;0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
X=2 x=-5 x=-7 _ + _ + --------------(-7)-----------(-5)--------------(2)------------- x(-;-7) U (-5;2)
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