X²-2x-5=0 решить через дискриминант и проверить помоги пожалуйста,у меня получилис?? ответы х=3,х=-1 ;правильно?
Алгебра
X²-2x-5=0 решить через дискриминант и проверить помоги пожалуйста,у меня получилис?? ответы х=3,х=-1 ;правильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня получилось: 1+ *корень* из 6 и 1- *корень* из 6
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