X+3/7=2x-1/5 (после / знаменатель
Математика
X+3/7=2x-1/5 (после / знаменатель
Ответ(ы):
Гость:
2х-х=3/7+1/5 x=22/35 ответ: 22/35
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