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(x-3)(2x+9)=0 решите пожалуйста разложением на множители
(x-3)(2x+9)=0 решите пожалуйста разложением на множители
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(x-3)(2x+9)=0 <=> 2(x-3)(x+4,5)=0 <=> x=3 или x=-4,5
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