(x-4)(x-6)-(x-2)(x+2)=-2
Алгебра
(x-4)(x-6)-(x-2)(x+2)=-2
Ответ(ы):
Гость:
( Х - 4 )( Х - 6 ) - ( Х - 2 )( Х + 2 ) = - 2 Х^2 - 6х - 4х + 24 - ( х^2 - 4 ) = - 2 Х^2 - 10х + 24 - х^2 + 4 = - 2 - 10х + 28 = - 2 - 10х = - 30 Х = 3
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