(x+y)2-(x-y)2/x сократить дробь

(x+y)2-(x-y)2/x сократить дробь

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(x+y)^2-(x-y)^2/x = x^2+2xy+y^2-x^2+2xy-y^2/x = 4xy/x = 4y
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