(y-15.7):19.2=4.7 помогите

(y-15.7):19.2=4.7 помогите

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Y-15,7 : 19.2 = 4.7 y=19.2*4.7+15.7 y=105.94
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