y=x+8x+10 найдите координаты вершины параболы и определите направление ветви
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y=x+8x+10 найдите координаты вершины параболы и определите направление ветви
Ответ(ы):
Гость:
Координату вершины х находим по формуле -b/2a=-4,следовательно y=(-4):2+8*(-4)+10=16-22=-6 ветви направлены вверх,так как a>0 (x^2)
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