Я люблю гладить пушистую светлую гриву.Наш конь умный. (выделить смысловые части )Как????????
Русский язык
Я люблю гладить пушистую светлую гриву.Наш конь умный. (выделить смысловые части )Как????????
Ответ(ы):
Гость:
Я поискала в Brainly. Есть один вариант: Наш конь умный. Я люблю гладить светлую пушистую гриву своего коня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В лодке могут разместиться трое взрослых и четверо детей. Сколько взрослых и детей могут сесть в 5 таких же лодок? только схему?
Физика
Масса сняряда 10 кг, масса ствола орудия 500кг. При выстреле снаряд получает кинетическую энергию 1,5*106 Дж. Какую кинетическую энергию получает с...
Математика
Английский язык
Составьте 4 типа вопроса Разделительный, общий, альтернативный, специальный К предложению: Russians think and act big.
Алгебра
Решите задачу дедушка поехал на рыбалку сначала на катере Волна. Сначала он шел 2 ч по течению реки Опава, а потом 3 ч против течения этой же реки....
История