Я люблю гладить пушистую светлую гриву.Наш конь умный. (выделить смысловые части )Как????????

Русский язык
Я люблю гладить пушистую светлую гриву.Наш конь умный. (выделить смысловые части )Как????????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я поискала в Brainly. Есть один вариант: Наш конь умный. Я люблю гладить светлую пушистую гриву своего коня.
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