Я на завтрак для верблюда Предложил такие блюда:Сыр,сметану и котлету.
Разное
Я на завтрак для верблюда Предложил такие блюда:Сыр,сметану и котлету.
Ответ(ы):
Гость:
Отлично) хахахахахахааха)
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