Я не могу понять, помогите пожалуйста разобраться нам в школе задали сделать это, а я не совсем поняла, учебников нету Заполни таблицу, используя зависимость между числами . Требуемое число равно трехкратно увеличенно...

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Я не могу понять, помогите пожалуйста разобраться нам в школе задали сделать это, а я не совсем поняла, учебников нету Заполни таблицу, используя зависимость между числами . Требуемое число равно трехкратно увеличенному данному числу. Данное число --- Трехкратно увеличенное число 7 --- 8 --- 9 --- 10 ---

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