Я не убивал я не крал я не завидовал при каких обстоятельствах по мнению египтян эти слова произносил каждый египтян

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Я не убивал я не крал я не завидовал при каких обстоятельствах по мнению египтян эти слова произносил каждый египтян
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Гость:
Когда проходил суд в мире мёртвых
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