Я правильно написал на английском.I am a doctor and he is a teacher.
Разное
Я правильно написал на английском.I am a doctor and he is a teacher.
Ответ(ы):
Гость:
Да, правильно. Можно было сократить: I`m doctor and he`s a teacher.
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