Я прошла на восток 400 м до родника.затем повернула на север и прошла 300 м до оврага.обогнула его и по знакомой тропинке вернулась домой.В каком направлении девочка возвращал ась домой?подскажите пожалуйста
Разное
Я прошла на восток 400 м до родника.затем повернула на север и прошла 300 м до оврага.обогнула его и по знакомой тропинке вернулась домой.В каком направлении девочка возвращал ась домой?подскажите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
прости не туда нажала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
В чем состоит усложднение в строении пищеварительной системы кольчатых червей по сравнению с круглыми червями (20 баллов )
Разное
Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2 +2 H2O напишите сокращенное уравнение и объясните почему именно эти химические элементы остались
Разное
Описать жизненую ситуацию в котороый можно использовать пословицу: Мудрая голова не допустит плохих слов, помогите пожалуйста
Разное
Тело,двигаясь прямолинейно равноускоренно ,за первые 5с прошло 7,5 м.Найдите ускорение тела, если его начальная скорость была равна нулю. ...
Разное
Обозначь условными знаками силу и направление ветра а) дует сильный северный ветер.б)дует умеренный западный ветер.в)дует слабый восточный ветер. ...