Я прошла на восток 400 м до родника.затем повернула на север и прошла 300 м до оврага.обогнула его и по знакомой тропинке вернулась домой.В каком направлении девочка возвращал ась домой?подскажите пожалуйста

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Я прошла на восток 400 м до родника.затем повернула на север и прошла 300 м до оврага.обогнула его и по знакомой тропинке вернулась домой.В каком направлении девочка возвращал ась домой?подскажите пожалуйста

Автор: Гость