Я учу немецкий поэтому не понимаю. Могли бы вы помочь мне!!! Michael rumt auf. Wohin bringt er die Sachen? Schreib Stze mit LEGEN, STELLEN und HNGEN. 1. (Schultasche-Stuhl) 2. (Skateboard-Flur) 3.(Bild-Wand) 4.(Sports...

Задание такое: Михаэль прибирается. Надо написать предложения со словами класть, ставить и повесить. 1. Michael legt seine Schultasche auf den Stuhl. Михаэль положил свой портфель на стул. 2. Er stellt sein Skateboard in den Flur. Он поставил свой скейтборд в коридор. 3. Er hngt das Bild an die Wand. Он повесил картину на стену. 4. Er stellt seine Sportschuhe in den Schlank. Он положил/поставил свои кроссовки в шкаф. 5. Michael stellt Bcher in das Bcherregal. Михаэль поставил книги на книжную полку.