"Я уже в твоей земле " , -Молвил рыцарь на коне . Князю ж был неведом страх , Разбил шведов в пух и прах . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( один пропу ск , одна буква ) С ханом дружбы он искал , Ордену врагом он стал . " Солнцем Суздальской земли " Его люди нарекли __________________( любое количество букв )