Я возвращался с охоты. Собака бежала впереди. Вдруг она уменьшила шаги и стала красться. На аллее я увидал воробышка. Молодой воробей выпал из гнезда. Он не умел летать и сидел неподвижно. Собака раскрыв паст, медлен...

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Я возвращался с охоты. Собака бежала впереди. Вдруг она уменьшила шаги и стала красться. На аллее я увидал воробышка. Молодой воробей выпал из гнезда. Он не умел летать и сидел неподвижно. Собака раскрыв паст, медленно приближалась к птенцу. Вдруг с дерева камнем упал перед собакой старый воробей. Он с жалким писком прыгнул к зубастой пасти, громко пищал и дрожал от страха. Воробей заслонял собою воробышка. Воробей жертвовал собою! Он героически спасал своё детище! Собака остановилась и отступила. Только 1 обзац 1 и 2 предложения из этого текста выписатьи сделать полный синтаксический разбор

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