Я задумал число, увеличил его в 3 раза и оно увеличилось на 36. Какое число я задумал?
Математика
Я задумал число, увеличил его в 3 раза и оно увеличилось на 36. Какое число я задумал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3а = а+36 2а = 36 а = 18 Ответ: 18.
Гость:
х - задуманное число 3х - новое число 3х-х=36 2х=36 х=18 - задуманное число
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