Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
які особливості мають пустелі помірного поясу євразії
які особливості мають пустелі помірного поясу євразії
Ответ(ы):
Ответил Гость:
засушливый климат, жаркое лето,холодная зима мало растений
Похожие вопросы
Выпишите словосочетания, подчеркните основу предложения:На лужке он щипал траву.
начерти любой пятиугольник и найди его периметр в миллиметров я очень вас прошу помогите
Помогите решить уравнение!1)х*(375+25)/5=1586+30414 2)(631118-41873)/35*0*5794+х=318106/53 3)х-(45736/8-5717)*918=675225/15
помогите решить задачу..В саду собрали 840 ц яблок, их было в 2 раза больше, чем груш. Третью часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14 кг в к...
Как называется звезда которую видно днём? Почему Луна не падает на Землю? Где ночует солнышко? Почему говорят:"Вода и камень точит"? За что белого ...
помогите решить!!!! ?+?+?=30. заполнителя пустые места, используя данные числа: 1,3,5,7,9,11,13,15. одно и то же число можно использовать несколько...
Составьте короткий диалог с товарищем о каком-нибудь литературном произведении (Кинофильме, спектакле) Заранее спасибо!!!
По лесу бежал весёлый ручеёк.Он разбудил ёжика.Колючий ёжик выбирался на лесную полянку.Он стряхивал сухие листья и смотрел по сторонам.Тёплое солн...
Прочитай текст и выполни задания.Голландская болезнь представляет собой экономическое явление,пр котором большие доходы от экспорта природных ресур...
Улюблений епізод з твору "Блакитна дитина"
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск