Які регіони світу охопили своїм впливом три найбільші держави Раннього Середньовіччя (Візантійська імперія, імперія Карла Великого, Арабський халіфат)?Б) Які регіони були пере тином їхніх інтересів (впливу)?B) Яка з і...

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Які регіони світу охопили своїм впливом три найбільші держави Раннього Середньовіччя (Візантійська імперія, імперія Карла Великого, Арабський халіфат)?Б) Які регіони були пере тином їхніх інтересів (впливу)?B) Яка з імперій проіснувала найдовше?2. Дайте відповіді на запитання.А) Чи можна вважати конфлікт між імперіями релігійним? Свою думку обґрунтуйте.Б) Які архітектурні пам’ятки можна вважати символом: Візантійської імперії, імперії Карла Великого, Арабського халіфату?3. Обговоріть у групах.Як вплинули три великі держави раннього Середньовіччя на подальший розвиток...?А) релігії Б) державотворення В) соціальних відносин4. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.
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Які регіони світу охопили своїм впливом три найбільші держави Візантійська Імперія,імперія Карла Великого,Арабський халіфат
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