Які розміри Великої Китайської стіни? Чи врятувала вона країну від ворогів?

Які розміри Великої Китайської стіни? Чи врятувала вона країну від ворогів?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ii???? lolololololololololololol
Похожие вопросы