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Які розміри Великої Китайської стіни? Чи врятувала вона країну від ворогів?
Які розміри Великої Китайської стіни? Чи врятувала вона країну від ворогів?
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ii???? lolololololololololololol
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