Які з чисел 2, 3, 4, 5, 9, 11, 18, 25, 40, 120 є дільниками числа 220
Разное
Які з чисел 2, 3, 4, 5, 9, 11, 18, 25, 40, 120 є дільниками числа 220
Ответ(ы):
Гость:
2,4,5, 11 є дільниками числа 220
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