Як із 500гр 20% розчину зробити 40%. будь ласка
Химия
Як із 500гр 20% розчину зробити 40%. будь ласка
Ответ(ы):
Гость:
Упарить половину все
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