Як із 500гр 20% розчину зробити 40%. будь ласка

Химия
Як із 500гр 20% розчину зробити 40%. будь ласка
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