Як буде ручка по англійському

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Як буде ручка по англійському
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Автор: Гость
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Гость:
Ручка - pen .........
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