Як людина використовує опале листя?

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Як людина використовує опале листя?
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Автор: Гость
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Гость:
Для утеплення коренів, як гумус для підживки рослин в грунті і як топливо можна спалювати, для декорації в мистецтві.
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