Як провідміняти числівник 9?

Як провідміняти числівник 9?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
дев*ять, дев*ятьох(або дев*яти), дев*ятьом(дев*яти), дев*ять, дев*ятьма, на дев*ятьох(дев*яти)
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