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Як розібрати за будовою прислівник В РЕЧЕННІ
Як розібрати за будовою прислівник В РЕЧЕННІ
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У присливнику визначають розряд за значенням, похідність, ступінь порівняння (у якісно-означальних прислівниках).
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