Як розібрати за будовою прислівник В РЕЧЕННІ

Як розібрати за будовою прислівник В РЕЧЕННІ

Ответ(ы):

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У присливнику визначають розряд за значенням, похідність, ступінь порівняння (у якісно-означальних при­слівниках).
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