Як розібрати за будовою слово:передвесняний

Як розібрати за будовою слово:передвесняний

Ответ(ы):

Ответил Гость:
я даю тобі розвязок. весн - корінь перед - префікс ян - суфікс ий - закінчення
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